Fortificazioni e torri comasche, via libera ai lavori di consolidamento delle mura di via Balestra e Torre San Vitale. Oggi è stato effettuato il sopralluogo dei tecnici comunali e la ditta incaricata dei lavori.

La giunta cittadina nei giorni scorsi aveva approvato il progetto esecutivo da 170mila euro. Gli interventi interesseranno la parte della cerchia muraria medievale che racchiude la città murata, tra cui Torre San Vitale e le mura ad essa collegate, in via Balestra e nel primo tratto di via Battisti.

“Sfrutteremo la chiusura delle scuole per la Pasqua per allestire il cantiere in via Balestra – aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore all’Urbanistica del Comune di Como Enrico Colombo – I lavori per la manutenzione delle mura dureranno complessivamente 120 giorni. Coordineremo la viabilità e le scuole affinché gli interventi possano creare il minor disagio possibile”.

Intanto resta ancora sorvegliata speciale Porta Torre per il rischio di nuovi crolli all’interno della fortificazione comasca che resta dunque transennata. L’esito è arrivato dalle perizie effettuate nei mesi scorsi su torri e mura cittadine. Le nuove indagini hanno previsto rilievi laser del manufatto e delle fessure per accertare lo stato di degrado della Torre. Stessa situazione per le altre fortificazioni cittadine.

“Alcuni elementi lapidei sono a rischio crollo – aveva spiegato ancora Colombo – Si temono nuovi distacchi di pietre dall’interno della torre che per questo motivo resterà ancora transennata”.