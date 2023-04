Centri sportivi di via Spartaco e via Acquanera. “Entro la fine di aprile andiamo a gara su via Spartaco e via Acquanera e in questo modo chiudiamo quasi due terzi del patto della Lombardia”. A dirlo è stato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese in diretta ieri sera a Etg+Sindaco.

Il primo cittadino ha inoltre dettato i tempi di riapertura per la palestra sportiva di via Giulini che potrebbe essere pronta per settembre. L’impianto – come noto – necessita di una serie di lavori, che a causa della scarsa manutenzione e dunque del deterioramento, hanno visto un aumento dei costi. Si tratta della sistemazione di porte, l’allargamento di alcuni passaggi e la creazione di un altro accesso verso l’esterno.

Intanto – al momento – resta ancora in sospeso la riqualificazione della piscina e del palazzetto di Muggiò. L’impianto natatorio è chiuso dall’estate del 2019 mentre il vicino palazzetto dello sport, con le porte sbarrate dal novembre del 2013, ormai è ridotto a un rudere. Sugli impianti sportivi, dunque, si dovrà attendere ancora e se ne riparlerà verosimilmente il prossimo autunno.