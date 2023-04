Bus turistici via da piazza Roma e sosta breve in piazza Cavour in attesa del trasferimento a maggio in viale Innocenzo XI. Nuova ordinanza del Comune di Como per la regolamentazione della sosta dei pullman turistici in città.

Nel documento di Palazzo Cernezzi si legge che i bus a noleggio con conducente potranno accedere alla Ztl del centro per il trasporto dei clienti degli alberghi ma non sostare lungo il percorso. Nel dettaglio in piazza Cavour i pullman potranno effettuare – nel più breve tempo possibile – e comunque non superiore a 15 minuti, le operazioni di carico/scarico dei passeggeri “senza arrecare intralcio all’esistente fermata del Trasporto Pubblico Locale”. Inoltre per i bus turistici scatta anche l’obbligo di comunicare la targa per documentare che il transito e la sosta sono stati effettuati per il carico/scarico di clienti degli alberghi.

A breve inoltre – precisamente nel mese di maggio – la sosta breve per i pullman turistici sarà possibile anche negli spazi che sono stati realizzati in viale Innocenzo XI. Si tratta della mini rivoluzione annunciata nei mesi scorsi dalla giunta comunale: ossia lo stop alla sosta dei bus turistici in piazza Roma con il trasferimento in viale Innocenzo XI e l’eliminazione degli spazi dedicati alle auto in piazza Perretta.

Proseguono infatti i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi per i residenti in piazza Roma. “I posti dei bus diventeranno altri posti auto gialli per i residenti della zona”, aveva spiegato il sindaco Alessandro Rapinese nei giorni scorsi, annunciando ancora un’altra novità sul fronte viabilistico cittadino: “Libereremo per sempre piazza Perretta dalle auto e utilizzeremo l’area per eventi sportivi e di intrattenimento”.