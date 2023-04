Interrogatorio in carcere domani per il camionista bulgaro di 54 anni arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sabato scorso, in un parcheggio per mezzi pesanti a Mozzate, avrebbe colpito con un coltello un collega di 53 anni, ferendolo in modo grave. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Il ferito, anche lui bulgaro, è ricoverato all’ospedale di Varese. E’ in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Cantù e coordinate dal sostituto procuratore Simona De Salvo. Il presunto responsabile è stato portato in caserma a Mozzate. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato in carcere al Bassone. Domani mattina sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari Massimo Mercaldo.