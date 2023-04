Bus turistico bloccato in via Torno. Traffico e lunghe code sulla Lariana. Ennesima giornata di disagi e caos sul lungolago cittadino. La causa: un bus turistico è rimasto bloccato in via Torno in direzione Blevio all’altezza della strettoia. Sul luogo è arrivata la Polizia Locale per risolvere la criticità e dirigere il traffico.

E’ stata chiusa e poi riaperta via Torno all’altezza di piazza Amendola. Pattuglie della locale presenti anche in piazza Matteotti per gestire i flussi.