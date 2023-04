Migliaia di visualizzazioni e offerte che già superano il mezzo milione di euro. Grande curiosità e interessamento concreto per l’asta giudiziaria del Tribunale di Como per la vendita di 65 orologi di pregio. Pezzi sequestrati nell’ambito di operazioni della guardia di finanza che hanno un valore complessivo quantificato in quasi 900mila euro.

L’asta è stata aperta dal Tribunale di Como l’11 aprile scorso. La procedura è online sul portale delle aste giudiziarie. La vendita, senza incanto, viene effettuata online. E’ possibile presentare le offerte fino alle 12 del 21 aprile prossimo. La gara è al rialzo. E’ prevista una cauzione del 10% sul prezzo offerto.

La vendita del Tribunale di Como sta riscuotendo grande attenzione. Numerosi i pezzi di pregio presenti nell’elenco degli orologi all’asta, che vanno da un valore di poche centinaia di euro fino a pezzi rari da oltre 120mila euro. E’ il caso, ad esempio, di un orologio Fp Journe in platino seriale, meccanismo scheletrato, prezzo a base d’asta 128mila euro. Ci sono poi pezzi con un valore tra i 15 e i 30mila euro. In tutti i casi, gli interessati possono fare offerte al rialzo.

La fase finale dell’asta si annuncia appassionante. Allo scadere del termine ultimo per presentare le offerte, in caso di rialzi è previsto un prolungamento di 5 minuti. Un meccanismo che potrebbe naturalmente prolungare la vendita se tra gli aspiranti acquirenti si scatenasse una gara accesa per accaparrarsi i pezzi in vendita.