Poste Italiane viaggia sempre più “green” in provincia di Como. Sono stati sostituiti infatti altri 25 mezzi tradizionali con altrettanti mezzi ecologici per trasportare lettere e pacchi, portando così la flotta che serve la provincia ad essere per circa un terzo totalmente sostenibile.

La nuova fornitura di mezzi elettrici consiste in tricicli e auto fra ibride e elettriche.

“Le particolari caratteristiche e gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita – si legge in una nota di Poste Italiane – aumentano sia la sicurezza per il conducente sia la capacità di carico in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio online. L’impegno green di Poste si estende anche agli uffici postali. Sono infatti ad oggi 45 quelli in provincia di Como in cui sono già stati sostituiti i corpi illuminanti con plafoniere a led che permettono una notevole riduzione dei consumi energetici”.