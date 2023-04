Traffico, un’altra settimana a rischio caos: cantiere in A9, senso unico in via per Cernobbio e in via per San Fermo.

I disagi sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso continueranno senza sosta fino al termine del prossimo mese. Il cantiere nella galleria San Fermo Nord prevede nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana svizzera la deviazione di carreggiata. Motivo alla base dei pesanti disagi quotidiani dall’inizio dello scorso mese di marzo. Rallentamenti e code che proseguiranno – come detto – fino alla fine di maggio, quando i lavori si interromperanno per agevolare gli spostamenti estivi per poi riprendere a settembre per quella che è stata annunciata come ultima tranche che dovrebbe poi chiudersi entro la fine dell’anno.

Agli interventi in A9 per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti: la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso e la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-verso Chiasso e Lainate.

Non è tutto. A complicare la situazione già delicata sotto il profilo viabilistico anche il cantiere – che scatterà a partire dalle 20 di oggi – in via per Cernobbio all’altezza di Villa del Grumello. Si tratta di interventi urgenti e non rinviabili che riguardano la riparazione da parte di Comodepur di alcuni tubi della rete fognaria. A partire dalle 20 scatterà il senso unico alternato regolato da movieri durante il giorno e da semaforo nelle ore notturne. “I lavori potranno durare indicativamente uno o due giorni”, fa sapere la Polizia Locale di Como. Infine in Via per San Fermo della Battaglia, all’altezza del sottopasso autostradale A9, dalle 21 del 19 aprile fino alle 05 del 21 aprile sarà istituito il senso unico alternato regolato esclusivamente da movieri.