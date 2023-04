Bellinzona. Un uomo di 56 anni peruviano domiciliato nel Luganese è stato accoltellato – poco dopo le 02.30 – in un locale notturno in via Camminata a Bellinzona. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 49enne cittadino portoghese domiciliato nel Locarnese lo avrebbe ferito con un’arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo avere prestato le prime cure al 56enne hanno provveduto al suo trasporto in ospedale. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Il 49enne, che ha opposto resistenza, è stato fermato all’esterno dell’esercizio pubblico. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente semplici, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.