Maltempo e pioggia abbondante da ieri. Smottamento questa mattina sulla Lariana a Faggeto Lario. Fango, sassi e altri detriti si sono riversati sulla sede stradale. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco dalle 7 alle 10 per rimuovere il materiale e mettere in sicurezza la strada e il versante. Durante le operazioni è stato necessario istituire il senso unico alternato con inevitabili conseguenze sul traffico. “Il fango ha invaso la corsia in salita, quindi le auto in discesa verso Como sono riuscite a passare. Terminato l’intervento la circolazione è tornata alla normalità” ha spiegato il sindaco Angela Molinari.

Vigili del fuoco in azione tra la notte e la mattina anche per tagli piante e allagamenti in diversi punti della provincia.