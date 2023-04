Lavori nell’asilo nido di via Longhena , una sola offerta è arrivata a Palazzo Cernezzi per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia. A dicembre scorso l’amministrazione cittadina aveva avviato la procedura negoziata che prevede la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ad aggiudicarsi l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva in un’unica fase e dell’esecuzione dei lavori la ditta Tecnica Restauri srl con sede a Mestre.

I lavori in programma prevedono la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’asilo nido esistente e l’ampliamento della struttura con la realizzazione di un nuovo polo dell’infanzia. L’edificio, attualmente su un unico piano, sarà ampliato con la costruzione di un nuovo piano nel quale avviare una scuola materna. Si procederà anche alla riqualificazione del nido con un aumento della capienza e la realizzazione di tutte le opere esterne a servizio della struttura.

L’importo di aggiudicazione è pari a poco più di 3 milioni oltre iva. Nel totale la spesa complessiva dei lavori ammonta a 5 milioni e 500mila euro, finanziati nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). La somma verrà erogata sulla base dello stato di avanzamento delle opere e l’ultimo 10% al collaudo della struttura.

L’intervento nell’asilo nido ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, perché la struttura chiuderà per tre anni a partire dall’estate e i bambini, come proposto dall’amministrazione comunale, dovrebbero essere trasferiti nella struttura di via Giussani. Sul piede di guerra le famiglie che aveva proposto di trasferire i bambini nella struttura Nuvoletta di via Varesina a Camerlata, chiusa da tempo. La proposta però non è stata accolta dalla giunta di Palazzo Cernezzi.