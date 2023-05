Quarto pareggio consecutivo per il Como: dopo quelli contro Genoa, Bari e Ascoli, nel quartultimo turno di campionato è arrivato l’1-1 interno contro il Palermo.

Con questo risultato i lariani sono saliti a quota 43 punti: la salvezza non è ancora matematica, ma non così lontana, come del resto i playoff. Un torneo, questo, che rimarrà incerto fino al termine.

Un match in salita, per gli uomini di mister Moreno Longo. Il Palermo è infatti partito in maniera arrembante, spinto dal tifo dei suoi numerosi tifosi. Una superiorità che sì è concretizzata con la rete di Buttaro, che ha portato in vantaggio gli ospiti al 17’ del primo tempo.

Un gol che ha risvegliato i padroni di casa, con la rete del pari che è giunta al 32’ con Alberto Cerri, ancora una volta a segno con un calcio di rigore.

Squadre negli spogliatoi sull’1-1 con la prospettiva un secondo tempo spumeggiante. Invece la parte conclusiva non ha registrato momenti da ricordare. L’unico spunto nei minuti finali, al 35’, quando Gabrielloni ha concluso male a pochi passi dalla porta, ben pescato da un cross di Ioannou.

Un pari che al termine ha accontentato tutti, per come è andata la gara. Alla fine della stagione del Como mancano tre incontri, nell’ordine la trasferta di Reggio Calabria, il match interno con la Ternana e la sfida conclusiva sul terreno del Cittadella.

Sarà una volata intensa per tutte le protagoniste della serie B, con molto equilibrio, alto livello di competitività e tensione fino al 90’ dell’ultimo incontro.