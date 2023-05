Oggi in molte città, le celebrazioni per il primo maggio, la festa dei lavoratori, ratificata in Italia nel 1891. Nel giorno in cui il Governo Meloni, in Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sul lavoro, sono stati organizzati cortei e manifestazioni in tante città italiane. A Como, si sono riunite in piazza Verdi, davanti al teatro Sociale le sigle sindacali Cgil Como, Cisl dei laghi e Uil del Lario.

Dario Esposito, sub commissario di CST Uil del Lario è stato l’ultimo a parlare davanti alle persone che hanno aderito al presidio. Al centro del dibattito pubblico: il discorso pronunciato all’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano dalla premier Giorgia Meloni, la precarietà del lavoro, la privatizzazione di alcuni settori produttivi e la sanità lombarda. Sono poi state ricordate le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro e dalla piazza dei sindacati sono arrivate anche richieste di ascolto rivolte alla Regione e all’amministrazione comunale in merito ai problemi riguardanti le realtà locali come l’ospedale di Menaggio o il punto unico di cottura di via Somigliana.