Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano pochi giorni all’appuntamento con Eco-logica, e quindi con la mobilità sostenibile, sabato 6 maggio torna l’evento organizzato da EspansioneTV nella sede dell’emittente in via Sant’Abbondio 4 a Como. Un laboratorio di idee e di esperienze organizzato in due momenti principali.

Al mattino, spazio a Eco-logica Focus: un momento di approfondimento e confronto con accademici, divulgatori, manager e addetti ai lavori. Interverranno Gianpiero Mastinu, professore di Costruzione di Veicoli al Politecnico di Milano, Paolo Corazzon, meteorologo e divulgatore scientifico, Edoardo Croci, vice presidente nazionale ItaliaNostra, Mauro Tedeschini, giornalista, cofondatore di Vaielettrico, Marco Grana, responsabile tecnico team Sic58 Squadra Corse, impegnato anche nel mondiale di MotoE. E ancora, Luca Forte, board member di Eldor Corporation, il giornalista sportivo Umberto Zapelloni, Guido Martinelli e Luca Delbarba, presidente e amministratore delegato di Asf Autolinee, il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti. Nicoletta Molinari, vicepresidente di Acinque Spa e Francesco Pizzagalli, vicepresidente di Fondazione Alessandro Volta.

Il convegno, moderato dalla conduttrice televisiva ed esperta di ecologia Tessa Gelisio, è patrocinato da Politecnico di Milano, Camera di Commercio Como Lecco, Provincia e Comune di Como.

Al termine del dibattito, dopo un light lunch offerto a tutti i presenti, gli spazi di EspansioneTV cambieranno assetto per ospitare la seconda iniziativa della giornata: Eco-logica Experience. Un’esperienza per tutta la famiglia. Nell’auditorium i più piccoli potranno imparare divertendosi il concetto di sostenibilità, giocando con semi e argilla nel laboratorio allestito dalla Fornace Fusari. Un’attività riservata ai bambini dai 2 ai 12 anni, con ingresso libero e gratuito e un simpatico omaggio per tutti i partecipanti. Nel frattempo, mamme e papà potranno provare le migliori auto elettriche e ibride presenti sul mercato, che saranno a disposizione di chiunque volesse guidarle per un test drive con partenza dal piazzale esterno di EspansioneTV.

Tutte le iniziative di Eco-logica Focus ed Experience sono gratuite e aperte al pubblico. L’appuntamento è fissato per sabato 6 maggio, a partire dalle 9.30, nella sede di Espansione TV, in via Sant’Abbondio 4 a Como.