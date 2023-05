Dopo un weekend senza particolari disagi, a causa del meteo incerto che ha scoraggiato in particolare le gite in giornata, la settimana lavorativa è ripresa all’insegna dei soliti rallentamenti sulla Statale Regina. E così un normale martedì – dopo il lungo fine settimana del primo maggio – ha visto crescere traffico e tempi di percorrenza in particolare tra Sala Comacina e Colonno. La motivazione è da ricondurre, ancora una volta, a mezzi pesanti e bus turistici che incrociandosi nelle strettoie creano a cascata code di veicoli.

Le ipotesi che arriveranno al tavolo

Una situazione nota e che negli ultimi tempi è solo peggiorata, tanto da portare il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, a chiedere misure drastiche che possano entrare in vigore a breve. Giovedì mattina in amministrazione provinciale è in programma una riunione sulla viabilità della trafficata arteria del lago. Al centro diverse ipotesi quali ad esempio un girone a senso unico per gli autobus turistici (che salgono da Como e tornano indietro da Lecco) oppure ancora il divieto di circolazione durante il giorno per i mezzi pesanti che potrebbero essere autorizzati a circolare soltanto in orario notturno. Soluzioni già vagliate in passato e che non avevano messo tutti d’accordo. “Oggi però siamo a un punto di non ritorno – spiega il comandante della Polizia Locale di Tremezzina, Massimo Castelli – il numero di veicoli è in crescita e non sono solo le auto ad essere aumentate ma soprattutto il traffico pesante. La differenza è evidente rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia. Soltanto questa mattina – aggiunge – abbiamo contato 17 bus turistici in viaggio verso Argegno e Tremezzina. Ormai gli automobilisti sono quasi rassegnati e c’era chi era felice di aver impiegato mezz’ora per recarsi da Argegno a Tremezzina, e quindi per percorrere pochi chilometri”.

La polizia locale di Tremezzina: “Servono soluzioni rapide”

Gli osservatori del traffico non sono ancora operativi, dovrebbero esserlo dal prossimo 18 maggio, i semafori intelligenti fanno il loro lavoro ma non basta. “Nulla è deciso ma sicuramente le proposte avanzate sono dettate dalla contingenza, devono essere attuabili in breve tempo, non possiamo aspettare oltre – aggiunge il comandante – è evidente che bisogna valutare l’impatto delle decisioni sotto tutti gli aspetti e bisogna chiedersi ad esempio ‘è meglio allungare il percorso ad un mezzo che deve fare delle consegne piuttosto che farlo stare in coda due ore prima di arrivare a destinazione?’. Nel 2019 – conclude Castelli – gli ingorghi in settimana erano già frequenti, oggi sono all’ordine del giorno, più andiamo avanti e più la situazione peggiora”.

La riunione di giovedì, con il prefetto, potrebbe già indicare una possibile soluzione.