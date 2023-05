Elezioni a Brunate, sfida a due tra Camilla Dotti e Simone Rizzi a capo di due liste civiche. Uno tra i due candidati sindaco subentrerà alla gestione del commissario prefettizio. Il Comune di Brunate infatti è commissariato dall’estate del 2022 a causa del terremoto in giunta provocato da una raffica di dimissioni, comprese quelle del sindaco Saverio Saffioti.

“Il nostro programma è soprattutto un metodo”, chiarisce Camilla Dotti, candidata sindaco con la lista “Brunate”. 51 anni, giornalista, dal 2019 è referente per l’ufficio stampa e comunicazione di Asst Lariana. Dal 2003 al 2017 ha ricoperto l’incarico di addetto stampa del Comune di Como, che punta su ascolto, condivisione, responsabilità e confronto. Tra le priorità la funicolare: “Non accetto che il proprietario dell’impianto dica viva le code, va bene così non si può fare nulla di più. Parliamo di un servizio di trasporto pubblico locale, finanziato da Regione – dice – Vediamo se anche Regione la pensa in questo modo, che i turisti debbano fare le code e i brunatesi accontentarsi di cinque posti riservati”.

Lo sfidante è Simone Rizzi, 50 anni, consulente di direzione. Candidato sindaco della lista “Brunate in Comune”. “Vogliamo rimettere in moto la macchina comunale dopo il commissariamento, integrando l’organico con il personale che manca e ripristinare i servizi ai cittadini”. Poi il candidato sindaco dice: “Volgiamo partire con i lavori nella scuola e poi lavorare alla comunità energetica rinnovabile con un progetto capace di unire enti e privati per produrre e consumare a chilometro zero l’energia. Sono stati prorogati i termini di alcuni bandi a questo scopo e vorremmo parteciparvi con un progetto di energia rinnovabile sul territorio”.

A Brunate, come negli altri dieci comuni della provincia di Como, si voterà il prossimo 14 e 15 maggio.