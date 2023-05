Luna Park di Como ridotto dal 2024. Incontro tra giostrai e sindaco, nulla di fatto. Fumata nera questa mattina in Comune a Como, dove gli addetti all’organizzazione del Luna Park cittadino hanno incontrato, assieme ad alcuni esponenti delle minoranze di Palazzo Cernezzi, il sindaco Alessandro Rapinese.

Un incontro chiesto nei giorni scorsi dai giostrai per trovare una soluzione al drastico ridimensionamento a partire dal prossimo anno dell’area di Muggiò. Da oltre 20mila metri quadrati ad appena 5mila. Il motivo di questo cambiamento è lo sviluppo futuro di tutta la zona sportiva che attende da anni una riqualificazione. “Il sindaco Rapinese ha ribadito le sue posizioni e ha sottolineato ancora che non cambierà la sua decisione – spiega Donald Bravi, coordinatore dell’organizzazione del Luna Park – L’amministrazione comunale è intenzionata a non rivedere le sue posizioni e dunque non è stato raggiunto nessun accordo”.

Poi il coordinatore Bravi spiega: “Sono a rischio 60 famiglie che da anni si occupano dell’organizzazione del Luna Park. Su 5mila metri quadrati il prossimo anno potranno essere posizionate soltanto sei o sette giostre. Questo vuol dire eliminare il Luna Park non spostarlo”.

Poi i giostrai annunciano ancora una volta la volontà di ricorrere al tribunale amministrativo contro la decisione della giunta comasca. “Al momento è l’unica iniziativa che possiamo intraprendere – conclude Bravi – Stiamo anche valutando una serie di attività per portare il tema all’attenzione cittadina, quindi manifestazioni in città e dibattiti. Fino ad ora abbiamo cercato il confronto con l’amministrazione, arrivando a chiedere un’area diversa da quella di Muggiò, ma ci è stata negata. Per noi è importante mantenere la tradizione e soprattutto il lavoro delle 60 famiglie”.