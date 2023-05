Nuove chiusure notturne in programma sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire attività di ispezione, manutenzione e assessment delle gallerie, dalle 22 di domani alle 5 di martedì 9 maggio, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, con orario 22-5, e nelle due notti di sabato 13 e domenica 14 maggio, sempre negli stessi orari, saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera, e il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e verso Lainate.

Inoltre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di domani alle 5 di martedì 9 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Lainate e verso Chiasso. In alternativa si consiglia di entrare a Fino Mornasco, se diretti verso Chiasso, o a Lomazzo sud se diretti verso Lainate. Dalle 22 di domani alle 5 di martedì, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo e Fino Mornasco.

Infine, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 maggio e dalle 22 di venerdì 12 alle 5 di sabato 13 maggio, saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera, e il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e verso Lainate.