Un’altra mattinata di disagi per gli automobilisti sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Un tamponamento tra sette veicoli nella galleria “Villa Maria” di San Fermo ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni. Il tratto, infatti, è anche interessato dai lavori che ogni giorni causano rallentamenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 in direzione Milano e ha coinvolto sei persone, tra cui due donne di 39 anni. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe ferito in modo grave. Una donna in gravidanza è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna per precauzione.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, il personale del 118 e la polizia stradale.

Il tratto è stato chiuso per permettere i soccorsi e il traffico si è completamente bloccato. Alcuni automobilisti sono scesi dalle loro auto in attesa di ripartire.

Intorno alle 11 il sito di Autostrade per l’Italia segnalava ancora 4 chilometri di coda tra Chiasso e Como centro verso Lainate e un chilometro tra Como Grandate e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. “In alternativa – si legge sul sito della società – si consiglia, a chi è diretto verso Lainate di uscire a Lago di Como e rientrare a Como centro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per chi è diretto verso la Svizzera consigliamo di uscire a Como centro e proseguire sulla viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per agevolare il regolare deflusso dei veicoli”.