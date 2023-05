Presentazione al Teatro alla Scala a Milano dell’edizione 2023 del Concorso d’Eleganza, l’evento dedicato alle auto storiche più affascinanti in programma a Cernobbio dal 19 al 21 maggio. Nel suo settore, la manifestazione più importante del mondo, che ogni anno richiama sul Lario appassionati di vetture d’epoca, desiderosi di respirare la particolare atmosfera che sempre si respira.



Il Concorso nel 2023 riapre al pubblico dopo la parentesi a porte chiuse caratterizzata dall’emergenza Covid. Appuntamento a Villa Erba con l’evento “Amici&Automobili” il sabato e con la sfilata di tutte le auto in gara (in totale 50) la domenica.

La sfilata del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato, evento che è già sold out. Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo Bmw Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d’Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti.



Il pubblico degli appassionati avrà la possibilità di assistere alla sfilata di tutte le auto del Concorso d’Eleganza domenica 21 maggio nel parco della vicina Villa Erba dove verrà organizzata una giornata di attrazioni che andranno oltre le auto stesse, con un programma ricco di musica e intrattenimento per tutta la famiglia. I veicoli iscritti al Concorso d’Eleganza Villa d’Este saranno esposti qui prima della sfilata e potranno essere ammirati da vicino.

Il sabato, come detto, sempre nel parco di Villa Erba, si svolgerà l’evento “Amici&Automobili” Qui verranno celebrati veicoli di tutti i tipi e i modelli di tutte le marche, portati da club e comunità automobilistiche di tutto il mondo.