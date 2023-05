Secondo i dati di aprile del KOF, in Ticino i commercianti si dicono soddisfatti della situazione degli affari e in base al report diffuso, sono aumentati anche rispetto all’indagine precedente. Situazione diversa in Svizzera invece, dove il saldo positivo si abbassa perché calano gli ottimisti. Relativamente ai prossimi sei mesi, sia in Svizzera che in Ticino, la situazione appare positiva. L’ottimismo si percepisce tra medi e grandi commercianti ma maggiormente tra quelli piccoli e ticinesi.

Nonostante ciò la situazione degli affari, considerando i volumi di vendita negli ultimi tre mesi, è però in peggioramento in Ticino. Per quanto riguarda l’affluenza dei clienti: in Svizzera positivi e negativi si bilanciano, mentre in Ticino il saldo è ancora a segno +. In merito all’occupazione, in Ticino come in Svizzera anche in questa indagine, la grande maggioranza degli imprenditori, piccoli medi o grandi, pensano che il livello degli impiegati sia adeguato.