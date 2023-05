Elezioni a Laglio. Nel paese di George Clooney – che conta 830 aventi diritto al voto – sono quattro i candidati sindaco che aspirano a subentrare all’uscente Roberto Pozzi. Si tratta di Monica Sessolo, Michela Garbin, Francesco Saverio Matrale e Giancarlo Premoli.

Monica Sessolo, consigliere con delega Bilancio e Tributi si candida con lista civica “Insieme per Laglio”. L’obiettivo è proseguire i progetti dell’amministrazione uscente. “Continueremo con il recupero della zona montana – spiega – vogliamo migliorare la viabilità con interventi mirati. Un bus che colleghi Cernobbio a Laglio e ancora il rispristino dell’attracco a Carate”. Infine Sessolo aggiunge: “Abbiamo chiesto l’approvazione per estendere il pontile di Torriggia e vogliamo creare nuovi posti auto”. Spazio anche al sociale. “L’attenzione resterà massima – conclude – la persona è al centro”.

Punta su sicurezza, famiglia e sociale la candidata sindaco Michela Garbin con la civica “Nuova Laglio”. Giornalista che ha come priorità la sicurezza del territorio. “Se il territorio è tutelato allora abbiamo un recupero identitario”, chiarisce. “Vogliamo rimettere al centro l’ambito sociale così come la scuola che deve essere protetta – aggiunge la candidata che sulla viabilità dice – Vogliamo alleggerire la vecchia Regina pensando ad un servizio navetta che colleghi Brienno, Cernobbio, Laglio, dialogando con i comuni limitrofi”.

Ex candidato sindaco per le scorse amministrative a Como, Francesco Saverio Matrale con Italexit, il partito fondato dal giornalista Gianluigi Paragone, tenta la scalata a Laglio. “Ci siamo ancora, scendiamo in campo per difendere i diritti dei cittadini a iniziare da Laglio”, spiega e indica come priorità per il paese il recupero del territorio montano. Tra gli obiettivi: “Completare il percorso pedonale, incentivare la mobilità dolce e proteggere il turismo: Infine il candidato sindaco aggiunge: “Dobbiamo favorire il commercio, soprattutto i piccoli negozi locali – poi conclude – Metteremo a disposizione la sala consiliare per giovani mentre vogliamo realizzare un campo da bocce per gli anziani del paese”.

Infine si candida a primo cittadino di Laglio Giancarlo Premoli con la civica “Uniti per Laglio”. Anche in questo caso al primo posto gli interventi legati alla tutela del territorio. “Vogliamo effettuare studi e analisi per conoscere lo stato dei versanti per iniziare a programmare misure mirate per contrastare situazioni di rischio”, spiega. Nel programma anche sociale e viabilità. “I giovani fuggono dal paese e dobbiamo intervenire per evitare che questo continui ad accadere – e conclude – Non possiamo dimenticare il turismo, vitale per il paese ma deve essere sostenibile”. Poi sulla viabilità spiega: “Allo studio interventi di sicurezza della Regina con sistemi di dissuasione per gli accessi”.