Elezioni nel Comasco. Tiene l’affluenza. Negli undici comuni del territorio comasco – alle 15, a urne chiuse – ha votato il 55,29% degli aventi diritto. Era al 55,84% nella precedente tornata elettorale.

La partecipazione maggiore è stata registrata a Dosso del Liro (80%). Le elezioni a Cernobbio hanno visto un’affluenza definitiva maggiore rispetto alle precedenti: 55,30% rispetto al 52,99% del 2018. Solo a Mozzate non è stato raggiunto il 50%.

Superato il quorum nei paesi con un’unica lista al voto. E’ il caso di Montemezzo dove con 114 voti è stato eletto sindaco Guido Spelzini. “Siamo contenti del risultato – ha detto il neo primo cittadino – Siamo pronti a lavorare al servizio della comunità. La sfida era raggiungere il quorum e fortunatamente ci siamo riusciti”.

A Dosso del Liro il primo cittadino è Egidio Baraglia con 154 voti. In questo caso l’affluenza ha superato quella registrata alla precedente tornata elettorale: l’attuale 80,48% contro il 74,12% delle scorse elezioni. “Soddisfatto dell’affluenza registrata e dunque dei cittadini – dice – Ora partiremo subito con i primi interventi come la realizzazione del parco giochi inclusivo già finanziato con fondi regionali”.

Due le conferme: secondo mandato per Mario Pozzi a Centro Valle Intelvi e Piera Antonella Mazza a Carlazzo. “Sono contento perché l’affluenza registrata è stata buona anche nei piccoli paesi occorre dare qualcosa in più – dice Pozzi eletto per la seconda volta – Si aprono ora altri cinque anni preziosi che servono per portare avanti i lavori in corso”. Soddisfazione anche per Mazza, eletta sindaco: “Il lavoro svolto è stato apprezzato – spiega – Si apre un altro capitolo che sarà ancora caratterizzato dal massimo impegno per il mio territorio”.