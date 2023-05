Ore contate per i lavori sull’autostrada A9, nella galleria San Fermo. Da domani alle 6 inizia la tregua estiva per il cantiere che negli ultimi anni, con qualche interruzione, ha provocato lunghe code e disagi quotidiani per gli automobilisti.

La sospensione è stata decisa proprio per alleggerire la pressione sulla viabilità del territorio durante la stagione turistica. Ma la tregua durerà soltanto qualche mese e da settembre i lavori ricominceranno e tutto tornerà come prima, con rallentamenti e code in autostrada e traffico congestionato sulla viabilità cittadina, dove spesso gli automobilisti si immettono per evitare i disagi legati al cantiere in galleria, dove è prevista la deviazione di carreggiata.

Anche questa mattina il sito di Autostrade per l’Italia segnalava code in entrambe le direzioni, tra Como centro e Como Monte Olimpino e tra Chiasso e Como centro per lavori.

Contestualmente all’interruzione del cantiere sulla A9, si annunciano settimane di traffico intenso sul fronte svizzero per le festività, da partire dal ponte dell’Ascensione del 18 maggio, per proseguire con la Pentecoste del 28 maggio e con il Corpus Domini dell’8 giugno. Rallentamenti si prevedono già da mercoledì, quando inizierà l’esodo dei vacanzieri.