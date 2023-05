Il consigliere regionale comasco, Sergio Gaddi (ex assessore alla Cultura di Como e ideatore delle Grandi Mostre in città) entrato a febbraio al Pirellone è stato nominato coordinatore provinciale di Forza Italia dal commissario regionale Alessandro Sorte. “La mia è una militanza trentennale, dal 1993” ha commentato Gaddi “ho fatto tutta la gavetta possibile e questo credo sia un elemento di garanzia per il nostro movimento”. La strategia di Gaddi sul territorio, ha continuato “sarà quella di fare rete, aprirsi e confrontarsi con le diverse personalità. Anche con l’aiuto degli assessori forzisti in Regione e con i parlamentari eletti alle politiche” ha detto.

Per quanto riguarda le percentuali di Forza Italia “non più forti come quelle di 20 anni fa” ha concluso Gaddi “il mio impegno sarà farle crescere in vista delle prossime sfide, come le europee”. A vigilare sul partito fondato nel 1994, anche dall’ospedale, è Silvio Berlusconi che attraverso il commissario regionale Sorte, precisa Gaddi “da l’input per affinare l’organizzazione del partito e fortificare la struttura”. Domani Gaddi sarà ospite del programma politico di Espansione Tv, Nessun Dorma in onda alle 21:20. In studio, si confronterà con il consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo.