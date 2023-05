Undicesimo posto finale per il Como, alla pari con Pisa e Ascoli a 47 punti, nella classifica di serie B 2022-2023. Nell’ultimo turno i lariani hanno pareggiato 0-0 a Cittadella e hanno terminato definitivamente il loro campionato.

Alla vigilia c’era una piccola speranza (percentuale circa del 5%) di raggiungere i playoff, ma servivano troppe combinazioni per vedere la formazione di mister Moreno Longo agli spareggi per la A. Fermo restando che il primo passo doveva essere la vittoria sul campo dei veneti, che non è arrivata. Per gli azzurri, dunque, quello 2023-2024 sarà il terzo campionato di fila in serie B.

Verdetti di fine stagione dunque. Frosinone e Bari, è noto, erano già promossi. Assieme a Benevento e Spal retrocede il Perugia. In semifinale di playoff vanno direttamente Parma e Bari, mentre le sfide preliminari saranno Cagliari-Venezia e SudTirol-Reggina (sfide secche). Il confronto dei playout sarà fra Brescia e Cosenza (andata il 25 maggio, ritorno il 1° giugno).

In vista del prossimo campionato dalla A è già retrocessa la Sampdoria, mentre dalla C sono già salite Catanzaro, Reggiana e i bresciani del FeralpiSalò. Per conoscere il nome della quarta si attende l’esito dei playoff.