La squadra volante della questura di Como ha arrestato un cittadino bengalese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, domiciliato in città ma ufficialmente senza fissa dimora, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nella notte tra sabato e domenica, intervento degli agenti in via Milano per un uomo che gridava e prendeva a calci ogni cosa si trovasse davanti. All’arrivo i poliziotti si sono accorti che era in evidente stato di ubriachezza. Ha iniziato ad opporre una serrata resistenza, inveendo e prendendo a calci gli agenti.

Arrestato e trattenuto in questura in attesa del rito direttissimo di questa mattina. I due agenti hanno rimediato varie contusioni guaribili in quattro giorni di prognosi ciascuno. Il terzo ha riportato una frattura più seria a una mano, per lui prognosi di 40 giorni.