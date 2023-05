Fabbrica Durini e Carbusate, interrogazione scritta al sindaco di Alzate Brianza, Mario Anastasia. Il documento mira a capire quali risposte intenda dare ai cittadini in termini di messa in sicurezza degli edifici abbandonati, prevenzione di fenomeni di criminalità e traffico. Domande che da tempo si pongono i residenti delle due frazioni circa lo stato di abbandono e degrado delle vecchie cascine dell’antico borgo agricolo. Gli ultimi episodi di cronaca rilanciano un problema tutt’altro che secondario. A Carbusate all’inizio di maggio ritrovato il cellulare rubato ad un ragazzo. Non più tardi di qualche giorno fa, poi, i carabinieri sono intervenuti nei casolari in disuso per la segnalazione di attività di spaccio di droga.

“Servono interventi urgenti”

Il consigliere comunale di maggioranza Cristian Fusi, Insieme per Alzate, chiede conto al primo cittadino dei passi amministrativi compiuti negli ultimi mesi per affrontare le emergenze legate all’area dismessa di Carbusate e Fabbrica Durini. E se è possibile stabilire un cronoprogramma di interventi precisi e mirati. Oltretutto, come è noto, la maggior parte degli edifici è di proprietà privata, pertanto il consigliere chiede se sia stata interpellata e se, al contempo, si stia lavorando con i comuni confinanti che condividono problemi di microcriminalità. Infine una richiesta riguarda anche il recupero dell’immobile, già da tempo del comune, dell’ex cooperativa. “Aumenta la percezione di paura e di insicurezza dei cittadini” sottolinea il consigliere precisando che “degrado porta degrado” e che servano, dunque, interventi rapidi e non più rinviabili.

La seconda interrogazione

Un’altra interrogazione porta la firma del consigliere Fusi e del collega di lista Sergio Molteni. E riguarda la bozza di accordo sul sistema integrato di videosorveglianza. Documento trasmesso via mail ad alcuni tra assessori e consiglieri ma non a tutti, da parte del segretario comunale. Si chiedono chiarimenti proprio sulla lista dei destinatari. E sul perchè alcuni siano stati inseriti e altri esclusi.