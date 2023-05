Lavori per oltre 860mila euro alla piscina Sinigaglia, che rimarrà chiusa per quattro mesi, probabilmente già a partire da giugno. L’intervento rientra nel pacchetto da 3 milioni di euro che la giunta ha approvato nelle scorse ore ricorrendo a una variazione di bilancio straordinaria.

Chiude quindi, seppur temporaneamente, un’altra piscina di Como e il timore per gli atleti di ogni età è quello di arrivare a settembre senza avere alcun impianto per allenarsi se non quello di Casate, visto che anche la vasca di Muggiò è chiusa.

A pochi passi dalla piscina, in una delle zone di maggior pregio di Como, il quartiere razionalista affacciato sul Lago, si trova lo stadio Sinigaglia, anch’esso sotto i riflettori per l’attesa riqualificazione che tarda ad arrivare. Il sindaco Alessandro Rapinese ha più volte dichiarato di essere in ottimi rapporti con la società Como 1907, ma al momento nessun passo concreto è stato fatto. Intanto le opposizioni in consiglio comunale chiedono di intervenire urgentemente sulla manutenzione della struttura.