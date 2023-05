(ANSA) – LONDRA, 23 MAG – Lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie è tornato dagli Usa nel Regno Unito per ricevere una prestigiosa onorificenza reale dalla principessa Anna nel corso di una cerimonia al castello di Windsor e ha annunciato di aver ripreso a scrivere a nove mesi dell’attacco dello scorso agosto, quando fu ripetutamente accoltellato sul palco di un festival letterario a Chautauqua nello Stato di New York. L’autore 75enne dei ‘Versi satanici’ ha posato per i fotografi, indossando gli occhiali da vista con una lente oscurata per celare la grave ferita all’occhio destro, dopo il conferimento da parte della sorella di re Carlo III del titolo di Membro dell’ordine cavalleresco dei Compagni d’Onore, riservato a chi si è distinto per meriti eccezionali nella letteratura, nelle arti e nella scienza. Ha detto che "c’è voluto un po’" prima di tornare alla scrivania ma finalmente ha ripreso a lavorare. Gli è stato chiesto quando prevede di completare il suo prossimo libro e Rushdie ha risposto: "Oh, vi farò sapere". La scorsa settimana aveva parlato in video ai British Book Awards dopo aver ricevuto il premio Freedom to Publish, un riconoscimento per la sua determinazione di scrittore contro l’intolleranza, affermando che "la libertà di espressione in Occidente è minacciata". (ANSA).