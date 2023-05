La Caritas diocesana di Como ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. I fondi raccolti saranno destinati ad attività di sostegno ai territori colpiti in stretta sinergia con Caritas Italiana e in costante dialogo con la delegazione Caritas della Lombardia. «La Caritas Diocesana di Como – spiega il direttore Rossano Breda – accompagna con attenzione la situazione drammatica che vive la popolazione delle regioni colpite dall’alluvione in questi giorni. Al momento l’aiuto diretto deve essere solo quello organizzato con protezione civile, CRI, forze dell’ordine. Dalle zone alluvionate, inoltre, ci chiedono di non inviare nulla, neanche alimenti. Non ne hanno bisogno e non saprebbero dove stoccarli. Contemporaneamente possiamo già sostenere la raccolta fondi secondo le indicazioni sotto riportate. Appena possibile daremo maggiori informazioni per sostenere altri interventi o iniziative diocesane».

È possibile contribuire solo con donazioni via bonifico bancario intestato a:

Caritas Diocesana di Como c/c bancario presso Banca Popolare Etica filiale di Varese

IBAN: IT71Q0501810800000017211707

Causale: Emergenza Alluvione Emilia Romagna

Si precisa che le offerte alla Caritas diocesana non sono deducibili fiscalmente.

I primi stanziamenti

Nei giorni scorsi la Presidenza della Cei ha disposto un primo stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell’8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte alle necessità della popolazione colpita dall’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. «Vogliamo esprimere, anche con questo gesto concreto, la prossimità della Chiesa in Italia alle tantissime persone che, a causa dell’alluvione e delle esondazioni, sono sfollate, avendo perso tutto o molto. Continuiamo a farci prossimi e a pregare per quanti, in questo dramma, hanno perso anche la loro vita. Siamo grati alle diocesi, alle parrocchie, agli istituti religiosi che non hanno lasciato sole le comunità dell’Emilia-Romagna», afferma il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Lo stanziamento sarà erogato attraverso Caritas Italiana che è in contatto continuo con le Caritas delle diocesi colpite da questa emergenza per monitorare la situazione e provvedere alle prime urgenze.