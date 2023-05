Interrogatorio in carcere e arresto convalidato per il 47enne che ha aggredito la compagna con un’ascia, nei giorni scorsi. La donna, 49enne, ferita in modo serio era poi stata trasportata all’ospedale Sant’Anna. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Il violento episodio è avvenuto a Lenno, in comune di Tremezzina, nell’appartamento in cui vive la coppia, lo scorso weekend nella notte tra sabato e domenica. Tra i due è nata una lite, ma restano da chiarire i dettagli e i motivi che hanno innescato una tale reazione. Pur ferita la donna era riuscita a chiedere aiuto.



Nell’abitazione di Lenno erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio e i soccorritori. L’uomo al termine degli accertamenti era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Poi portato in carcere al Bassone dove si è svolto nelle scorse ore l’interrogatorio di convalida.