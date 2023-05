Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto poco prima delle 16 a Cermenate, sulla strada statale dei Giovi. Ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente, che ha coinvolto due moto. Lesioni non gravi per l’altro centauro coinvolto.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via nino Bixio. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Tra le due moto si sarebbe verificato un tamponamento.

Dopo l’impatto, il 49enne è stato sbalzato dalla moto. Nella caduta, l’uomo ha riportato ferite e traumi gravissimi.

Subito sono stati allertati i soccorsi. A Cermenate sono intervenute l’automedica e l’ambulanza. E’ stato chiesto anche l’invio dell’elicottero del 118. Per il 49enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Il 33enne che viaggiava sull’altra moto coinvolta nell’incidente non ha avuto invece bisogno del trasporto in ospedale. Pressoché illeso anche se sotto shock.

Sulla statale dei giovi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia locale. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.