Piazza Garibaldi e il centro città, ma anche le frazioni. Più di 60 eventi per oltre 100 giornate nel cartellone dell’Estate Canturina, che prende il via il 2 giugno e animerà il territorio fino al 23 settembre prossimo.

La rassegna è stata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Mondovisione. Il clou degli eventi sarà in piazza Garibaldi e nel parco Martiri delle Foibe. Appuntamenti anche nelle vie del centro, in largo XX Settembre, al Teatro Comunale San Teodoro e al Teatro Fumagalli di Vighizzolo. Coinvolte poi le parrocchie e le frazioni.

“Abbiamo cercato di creare continuità tra gli eventi primaverili e quelli estivi per offrire ai cittadini un’esperienza che li accompagni nell’arco di tutto l’anno, o quasi – sottolinea Isabella Girgi, assessore alla Cultura – L’obiettivo è riportare le persone a vivere la piazza, le vie del centro e tutta la città, anche le frazioni. Attraverso gli eventi vogliamo riscoprire la Cantù rimasta per troppo tempo nascosta”.

“Abbiamo davvero cercato di offrire eventi per un pubblico variegato – aggiunge l’assessore – con un’attenzione anche all’impatto sociale che ogni iniziativa pubblica può avere. Domenica 7 luglio la Notte in Bianco, coinvolgerà i ristoratori e gli esercizi commerciali per dare vita a una lunga tavolata che percorra tutto il centro canturino. I fondi raccolti saranno destinati all’Associazione Cartellino Rosso alla Sla”.

“È fondamentale che gli esercizi commerciali si mettano in gioco, facendosi parte attiva delle iniziative in programma e aprendo ai cittadini nelle serate in cui il centro, grazie alle iniziative, sarà più facilmente animato – aggiunge il vicesindaco Giuseppe Molteni – L’amministrazione c’è e stiamo cercando di creare sempre nuove opportunità”.