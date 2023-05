“Vivi nei nostri cuori” “Una parte di tutti noi è morta con te”. Non ci sono parole per spiegare il vuoto che hai lasciato”. “Eternamente giovane Beatrice”. Parole e striscioni per ricordare Beatrice e la sua vita spezzata a soli 17 anni in un incidente stradale avvenuto a Seregno nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Una folla in lacrime ha gremito il Santuario della Madonna di Cantù per l’ultimo saluto alla ragazza. Mamma Grazia e papà Massimiliano sono stati stretti in un enorme abbraccio da familiari e amici. Palloncini rosa e bianchi sono stati liberati nel cielo grigio di Cantù per volare verso quella che tutti ormai chiamano “angelo”.

Beatrice Zaccaro studiava a Monza. Presto sarebbe diventata un’estetista. All’ultimo addio hanno partecipato anche i compagni di classe e i docenti. Per la giovane studentessa ci sarà quel diploma che la 17enne si era ormai guadagnata.