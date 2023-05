Zona stadio assediata dai bus turistici, una situazione che si trascina da anni ma che ora potrebbe finire a breve, anzi a brevissimo. Il prossimo mese, a giugno. Il Comune di Como lavora all’ordinanza per eliminare i due spazi riservati alla sosta dei bus nell’area dello stadio Sinigaglia. Il motivo è chiaro: spesso i divieti vengono ignorati e gli spazi invece di essere utilizzati per la sosta breve – quindi per il tempo strettamente necessario a caricare e scaricare i passeggerei dai pullman – vengono utilizzati come parcheggio creando disagi alla circolazione viabilistica.



Sono diverse le segnalazioni di cittadini e residenti che sottolineano il disagio creato dalla presenza dei pullman parcheggiati davanti allo stadio. Gli autisti dei bus si fermano più del dovuto, oppure altri colleghi – non trovando posto – lasciano il bus in strada, davanti allo stadio.

Una situazione che ciclicamente, soprattutto d’estate, si ripete. “Assieme alla polizia locale stiamo mettendo a punto l’ordinanza che per rimuovere gli spazi dedicati alla sosta dei pullman turistici davanti allo stadio Sinigaglia – dichiara l’assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Como Enrico Colombo – I bus dovranno sostare nei nuovi spazi presenti in viale Innocenzo XI per poi dirigersi in via Regina Teodolinda dove è possibile parcheggiare il mezzo”. Al momento però parte dei parcheggi a disposizione dei pullman è fuori uso a causa di un cantiere. In città le aree dedicate alla sosta dei bus continuano dunque a scarseggiare.

“L’amministrazione sta sollecitando l’Agenzia delle Dogane affinché sistemare il cantiere legato agli interventi di messa in sicurezza del muro sulla strada, così da recuperare altri posti per i bus che portano turisti in città”. Come detto i tempi per la nuova ordinanza che dovrebbero mettere una volta per tutte la parola fine sull’assedio dei pullman in zona stadio, è attesa entro la fine di giugno.

Non si tratta dell’unico provvedimento atteso. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha annunciato che a breve verrà introdotta una tassa per i pullman turistici in arrivo a Como.