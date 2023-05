Il clima di Como attraverso i 14 indicatori presi in considerazione per stilare la classifica di vivibilità climatica riferita al 2022.

Dalla graduatoria emerge che il capoluogo si piazza al 62esimo posto su 108.

Como è 11esima tra le città che hanno registrato maggiore siccità. E’ 42esima per quanto riguarda le città con più notti tropicali. Per l’indice di calore si colloca a metà classifica (52esima). Sul fronte delle ondate di calore si registra la 79esima posizione. In media l’escursione termica (55esimo posto).

La classifica – come detto – ha preso in considerazione 14 indicatori che caratterizzano il clima in un territorio estremamente variabile come quello italiano. L’indice di Ilmeteo.it tutti i dati pubblicati oggi anche sul Corriere della Sera.

Il primo posto – per il clima più piacevole – lo conquista Macerata nelle Marche.