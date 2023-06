Esagera con l’alcol e trasforma in un ring la sala del ristorante nella quale era in corso una festa per un battesimo. Urla, minacce e botte ai parenti, costretti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Al banchetto, in un locale a Bizzarone, sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Como.

Erano le 21 di ieri sera e uno degli invitati, un 24enne residente in provincia di Varese, aveva aggredito e picchiato i genitori e altri familiari. Un’escalation di violenza che gli altri presenti non erano riusciti a controllare, anche perché il giovane era visibilmente alterato dall’alcol.

Alla vista dei carabinieri, il 24enne ha dato ulteriormente in escandescenze. Ha iniziato a inveire, minacciare e insultare i militari dell’Arma. Per evitare i controlli ha spintonato e strattonato i carabinieri, che lo hanno comunque bloccato e ammanettato. Durante il trasporto in caserma ha proseguito nell’atteggiamento aggressivo e ha danneggiato l’auto di servizio.

E’ stato arrestato al termine degli accertamenti. Processato oggi con rito direttissimo in Tribunale a Como, ha chiesto i termini a difesa. Ha l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza.