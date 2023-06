Mercoledì 7 giugno alle ore 18 al Teatro Sociale di Como andrà in scena il concerto per celebrare i 259 anni della Società dei Palchettisti, la più antica società privata comasca in attività.

Fondata nel 1764, la Società celebra il suo passato guardando al futuro e per questo ha voluto accanto a sé in queste celebrazioni i giovani del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como.

Saranno proprio loro, nel pomeriggio di mercoledì, ad esibirsi suonando opere di Ravel e Debussy all’interno della Sala Bianca del Teatro Sociale. Il concerto sarà preceduto da una presentazione, a cura degli stessi allievi, delle opere che verranno poi eseguite.

I biglietti sono acquistabili on line o, a partire dal 6 giugno, presso la biglietteria del Teatro, hanno un costo di 10 euro e il ricavato andrà al conservatorio per incentivarne la funzione di formazione.

Con questo evento il Teatro Sociale dimostra ancora una volta di voler essere punto di riferimento per la cittadinanza, ma non solo. In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, la Presidentessa di AsLiCo Simona Roveda, ha infatti ricordato l’impegno del Teatro alla riduzione dell’impatto ambientale e dell’utilizzo delle risorse, senza dimenticare le opere portate avanti in sinergia con la Società dei Palchettisti in ottica di risparmio energetico.