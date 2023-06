Sul sito di Asf Autolinee sono disponibili i nuovi orari estivi 2023, validi dal 9 giugno 2023 fino al giorno 11 settembre.

Per andare incontro alle esigenze legate all’afflusso turistico, per la Linea C30 Como- Bellagio sono state inserite 11 corse in più al giorno, da lunedì a sabato, a copertura di tutto il percorso tra Como e Bellagio (e viceversa). Le corse in più per il mese di agosto saranno 12 e, nelle giornate festive, saranno 6.

Per facilitare il rientro a Como inserita una corsa alle 23.00 da Bellagio. Lo scorso anno l’ultima corsa prevista era alle 22.00.

Per la linea della sponda occidentale del Lario, ovvero la C10 Como-Colico, la nuova programmazione feriale prevede una ulteriore corsa di metà pomeriggio, alle 15.54 dalla Stazione San Giovanni per Colico. E una corsa alle 19.00 da Menaggio a Colico, oltre alla corsa Colico-Como delle 12.30. La tabella festiva ha una nuova corsa alle 6.00 di mattina da Colico per Menaggio, nonché una corsa in più serale, con partenza alle 20.30 da Menaggio per Colico.

Per le altre linee gestite da ASF Autolinee la programmazione resta pressoché invariata rispetto a quella dell’estate 2022. Sul sito asfautolinee.it il dettaglio delle modifiche.