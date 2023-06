Un agente della polizia locale di Como è rimasto coinvolto in un incidente a Como in via Milano, all’altezza del civico 168, all’incrocio con viale Roosevelt. E’ accaduto alle 13.30 circa. In base a quanto è emerso fino ad ora l’agente, 33enne, assieme a un collega stava intervenendo in sirena in via Caio Plinio dove era stata segnalata una rissa. All’altezza del semaforo lo scontro con un furgone. Immediata la richiesta di aiuto e l’intervento dei soccorsi allertati in codice rosso. Fortunatamente però le condizioni sarebbero apparse meno gravi del previsto. I soccorritori hanno accompagnato l’agente all’ospedale Sant’Anna di san Fermo della Battaglia in codice giallo (media criticità). Non è in pericolo di vita. L’altro collega fortunatamente non è rimasto coinvolto nello schianto.

Rilievi affidati ai carabinieri di Como. Per consentire le operazioni, inevitabili le conseguenze sul traffico della zona.

La vicinanza del Comando

“Esprimo da parte di tutto il Comando vicinanza e gli auguri di pronta guarigione”. Spiega il comandante Vincenzo Aiello. “Si tratta di un collega molto valido arrivato a Como l’anno scorso da Cermenate e con un passato nelle forze armate, impegnato anche in missioni all’estero. Un agente con forte senso del dovere e attaccamento all’uniforme”. Ha aggiunto. “Solo pochi giorni fa era presente alla Festa della Repubblica. Sapendo che vive lontano dalla famiglia ci siamo messi a disposizione anche nell’assistenza di cui avrà bisogno nei prossimi giorni”.

Vicinanza all’agente e auguri di pronta guarigione arrivano anche da Massimo Coppia, segretario della Uil Funzione Pubblica Lario e Brianza.