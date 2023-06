Gli agenti della squadra volante della Polizia di Como hanno denunciato due persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Una delle quali è un minorenne.

Il primo episodio si è verificato intorno le 15.30, quando una volante della Polizia ha incrociato in via Primo Maggio, in zona Camerlata, uno spacciatore, riconosciuto dai poliziotti come un italiano di 23 anni residente a Rebbio. Un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, alla vista della polizia, è fuggito a gambe levate infilandosi tra le vie della zona ed è riuscito a far perdere le sue tracce.

Il giovane, scappando, ha gettato un pacchetto con una polvere bianca, risultata poi essere risultata essere cocaina, per un peso complessivo di quasi 21 grammi. Gli agenti hanno denunciato il 23enne in stato di irreperibilità per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il secondo episodio in via Anzani. Verso le 17.30, un equipaggio ha deciso di controllare un gruppo di ragazzi, uno dei quali ha cercato di disfarsi di un pacchetto di marijuana da 9 grammi.

Droga e soggetto sono stati portati in questura, dove il ragazzo è stato identificato: si tratta di un comasco di 16 anni, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in quanto 16enne, riaffidato ai genitori che nel frattempo erano stati avvertiti dagli agenti.