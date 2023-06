Si fa sempre più concreta la frizione tra le forze politiche all’interno del Comune di Alzate Brianza. Si parla solo per comunicati, interrogazioni o atti ufficiali. E anche la Fiera Secolare di settembre, evento culturale, ricreativo e commerciale a cui partecipano enti, istituzioni, associazioni e migliaia di visitatori, finisce al centro delle polemiche. Il consigliere di maggioranza della lista Insieme per Alzate, Cristian Fusi, in un’interrogazione al sindaco Mario Anastasia chiede conto dell’organizzazione. “Siamo ormai a giugno e ancora non si hanno notizie. Un programma di massima, l’esistenza o meno di un comitato con responsabilità assegnate” scrive il consigliere da anni impegnato nell’organizzazione della manifestazione

Fusi si fa portavoce della preoccupazione dei cittadini che ribadiscono l’importanza di tenere viva una tradizione del paese e che negli anni hanno dato una mano come volontari. E, in particolare, della Pro loco, che già ha assunto impegni di massima per gli spettacoli definiti “Fuori fiera”.

Le domande al sindaco

Si chiedono pertanto al sindaco notizie sullo stato effettivo dell’arte, se esista un programma di massima. Se siano coinvolti enti e istituzioni, gli obiettivi economici e strategici e la composizione del comitato organizzatore con le specifiche responsabilità. Si chiede, inoltre, se si intenda coinvolgere in modo allargato l’intero consiglio comunale e tutti i gruppi e le associazioni storicamente vicini alla fiera. Quindi la stoccata finale.

“Mi auguro – si legge in fondo all’interrogazione – che anche per la fiera non vengano addotte come giustificativo a eventuale inefficienza organizzativa e incapacità a fare rete, motivazioni legate al bilancio che non hanno alcuna attinenza visto che è possibile la gestione provvisoria. O altre situazioni politiche derivanti solo ed esclusivamente dalla sua gestione burocratica ed accentratrice”.

La crisi in Comune

Questione – quest’ultima – sollevata di recente in una nota anche dagli stessi assessori che si erano detti pronti alle dimissioni. Non condividendo il modus operandi del primo cittadino e chiarendo le difficoltà continue riscontrate nell’attività amministrativa all’interno dell’esecutivo alzatese.