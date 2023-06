Ad Alzate Brianza la giunta è ormai ai ferri corti e gli assessori non perdono occasione per manifestare il loro disappunto nei confronti del sindaco, Mario Anastasia. Tre assessori su quattro insieme con il capogruppo e un consigliere della lista di maggioranza in consiglio comunale “Insieme per Alzate” segnalano l’urgenza di trovare una soluzione tecnica e immediata di sostegno economico alla Scuola dell’Infanzia “Vidario”, svincolata dall’approvazione del Bilancio Preventivo, il cui termine per l’approvazione è fissato al 31 luglio. Per consentire l’avvio del progetto e delle opere previste per la realizzazione del polo 0 – 6 anni.

Nel comunicato diffuso in queste ore si legge: “Riteniamo che sia il Sindaco il promotore di un confronto politico con tutti i consiglieri di maggioranza in relazione all’attuale situazione di criticità amministrativa persistente da diverse settimane che, inevitabilmente, sta generando forte malessere nei rapporti”.

La speranza è che si possa trovare “una definitiva interruzione dell’attuale metodo di lavoro, basato esclusivamente sul tecnicismo e sull’utilizzo del carattere di urgenza per tentare di portare in approvazione proposte di delibere non condivise e non approfondite”. Si legge ancora. “Lo strumento dell’urgenza deve essere utilizzato in situazioni straordinarie e di emergenza, non può essere il metodo ordinario per amministrare un paese.”

La Fiera Secolare di Alzate Brianza

Il gruppo torna poi a parlare della Fiera Secolare di Alzate finita al centro di un’interrogazione al sindaco nei giorni scorsi per capire a che punto sia il lavoro. Manifestazione che – ricordano assessori e consiglieri – “merita un’attenzione particolare oltre che un ringraziamento, al mondo del volontariato alzatese che organizza la Fiera Secolare insieme con le associazioni, i commercianti e gli enti. Per questo accettiamo di farci promotori delle proposte portate avanti dalla BCC Brianza e Laghi”. L’obiettivo è ripristinare, quanto prima, un Comitato Organizzatore.