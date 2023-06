Ieri è stato il giorno del cordoglio unanime delle istituzioni e del mondo politico e imprenditoriale italiano per la scomparsa di Silvio Berlusconi e domani sarà il momento dell’ultimo saluto.

Un imponente sistema di sicurezza è stato definito oggi per i funerali di Stato in programma domani pomeriggio alle 15 nel Duomo di Milano.

Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, quattro volte presidente del consiglio, si è spento ieri all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele, dove si trovava dallo scorso venerdì. Soltanto poche settimane prima Berlusconi era tornato a casa dopo un lungo ricovero, durato 45 giorni, sempre al San Raffaele, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia cronica. Ieri mattina la situazione è precipitata, fino al decesso, avvenuto alle 9.30. Dopo alcune ore, il feretro ha lasciato il San Raffaele per raggiungere la villa di Arcore, dove questa mattina si sarebbero radunati i familiari e gli amici più stretti per una piccola funzione religiosa. Per questioni di ordine pubblico, non è stata allestita la camera ardente inizialmente prevista negli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese.

Domani alle 15, dunque, nel Duomo di Milano si svolgeranno i funerali di Stato ed è stata disposta una giornata di lutto nazionale. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. Vi parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri ed esponenti politici anche dall’estero. La capienza del Duomo sarà di circa duemila persone, mentre la capienza massima della piazza sarà di 20 mila persone. E’ quanto è stato deciso dopo una riunione in prefettura e un sopralluogo svolto dalle autorità nella cattedrale. La partecipazione alle esequie, attraverso dei maxischermi, sarà dunque garantita all’esterno della cattedrale a migliaia di cittadini, ma gli accessi, pur essendo liberi, saranno contingentati attraverso dei varchi posizionati in piazza Duomo. “Le autorità – ha spiegato oggi l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Marino, Marco Granelli – arriveranno da piazza Fontana, ci sono già i divieti di sosta, quella sarà l’area di accesso”. La viabilità nella zona e i percorsi dei mezzi pubblici potrebbero essere modificati in funzione delle necessarie esigenze di sicurezza.