La rivoluzione legata allo spostamento dei bus turistici da piazza Roma è ormai alle battute finali. Con l’ordinanza pubblicata dal Comune di Como scatta anche l’ultima fase, annunciata già da tempo. Ossia lo spostamento di 32 parcheggi gialli, riservati ai titolari di permesso di sosta per i veicoli privati dei soli residenti, da piazza Perretta nelle aree individuate. E quindi, per la precisione, 20 in piazza Roma, 7 posti individuati in Lungo Lario Trieste e altri 5 in via Volta all’altezza del civico 74. Uno stallo riservato ai mezzi a servizio di persone invalide, e quindi con specifico contrassegno, da piazza Perretta traslato in sempre in Lungo Lario Trieste.

Infine, nella stessa ordinanza, definita la revoca di un parcheggio riservato ai taxi e noleggio con conducente in piazza Cavour.

Tutte le novità entreranno in vigore con l’adeguamento della segnaletica.



Secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale piazza Perretta, liberata dalle auto, verrà utilizzata per manifestazioni ed eventi. I lavori di adeguamento dovrebbero partire dopo l’estate.

La mini rivoluzione legata ai bus turistici

La mini rivoluzione, come detto, è figlia dello spostamento dei bus turistici da piazza Roma. Revocati anche gli stalli per la sosta breve davanti allo Stadio Sinigaglia che diventeranno posteggi blu per le auto.

I bus quindi dovranno sostare nei nuovi spazi presenti in viale Innocenzo XI per far salire e scendere i passeggeri per poi dirigersi in via Regina Teodolinda dove è possibile parcheggiare il mezzo. Al momento però parte dei parcheggi a disposizione è fuori uso a causa di un cantiere. Per questo i pullman potranno usare la piana di Muggiò nell’attesa che vengano realizzati ulteriori spazi in via Teodolinda.

Secondo le intenzioni dell’amministrazione cittadina altre aree per la sosta dei bus potranno essere ricavate nell’area ex Ticosa dove la giunta vorrebbe creare un maxi parcheggio da oltre mille posti auto e quindi riservarne alcuni anche per i pullman turistici.