E’ stata arrestata e portata in carcere al Bassone la 37enne bulgara fermata lunedì scorso in piazza Duomo dagli agenti delle volanti della questura di Como. La donna era stata trovata in possesso di carte di credito risultate di proprietà di un turista australiano di 57 anni in vacanza a Como. I poliziotti hanno accertato che la 37enne era destinataria di un ordine di carcerazione del tribunale di Bergamo per furto aggravato. E’ stata portata in cella al Bassone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La 37enne e una 19enne sempre bulgara erano state notate in atteggiamento sospetto in piazza Duomo. Fermate per un controllo, avevano cercato di liberarsi di carte di credito risultate poi essere di un turista australiano.