Chiedeva con insistenza ai clienti del supermercato di lasciargli le monete del carrello. Redarguito dagli addetti alla vigilanza per tutta risposta li ha minacciati con una bottiglia di vetro rotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fino Mornasco che lo hanno rintracciato facilmente grazie alla descrizione fornita. Una volta avvicinato per i controlli ha opposto resistenza. I militari sono comunque riusciti a immobilizzarlo. Aveva ancora la bottiglia rotta. E’stato arrestato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 29enne di origine nigeriana, oggi il direttissimo in tribunale a Como. I fatti risalgono a ieri.

Gli altri interventi

Sempre nella giornata di ieri i carabinieri di Lurate Caccivio hanno dato esecuzione a due provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di un italiano 40enne e un 36enne libanese residenti in paese, entrambi sottoposti a misure alternative alla detenzione. Entrambi accompagnati in carcere a Como dopo ripetute violazioni dalle precedenti misure.

Stessa situazione registrata nei giorni scorsi a Grandate. Im questo caso sono intervenuti di nuovo i militari di Fino Mornasco hanno arrestato un altro cittadino italiano 52enne, per il quale era stato disposto il trasferimento in carcere poiché, sebbene sottoposto a misura alternativa alla detenzione, è stato denunciato in stato di libertà per reati commessi fuori provincia.

Le operazioni si inseriscono nell’ambito dei controlli che hanno visto impegnati i militari della Compagnia di Cantù e quindi il nucleo radiomobile, la Tenenza di mariano Comense e le 9 stazioni del territorio.