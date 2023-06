Monete d’oro di Como, è arrivato il progetto esecutivo – atteso per maggio – per l’intervento di allestimento museale del tesoro comasco nell’ex Chiesa delle Orfanelle che si trova all’interno di palazzo Giovio. La prossima settimana è atteso il passaggio in giunta e poi il bando per l’assegnazione dei lavori.

Nei mesi scorsi l’amministrazione cittadina aveva diffuso i rendering dell’allestimento museale: quattro pareti indipendenti. E ancora: oggetti suddivisi in cinque gruppi tematici, secondo le diverse epoche storiche. Fotografie e video che mostrano le attività di scavo che hanno portato alla scoperta del tesoro comasco.

Così sarà creato il nuovo spazio espositivo che ospiterà le mille monete d’oro rinvenute sotto l’ex teatro Cressoni di via Diaz durante i lavori di scavo.

Ad arricchire la collezione museale anche giochi di luce come la cascata d’oro in movimento. Alla luce dei ritardi dovuti alla realizzazione del progetto esecutivo potrebbe slittare la data fissata dalla giunta cittadina per l’inaugurazione della mostra, ossia il prossimo dicembre.