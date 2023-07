Notte movimentata al Comando provinciale dei Carabinieri di Como in piazzale Duca d’Aosta.



Intorno alle 4 del mattino un uomo di 45 anni originario di Benevento ubriaco si è presentato alla porta d’ingresso. Colpendola a calci e pugni poi ha aggredito uno dei militari mandandolo al pronto soccorso.



Soltanto poco tempo prima i carabinieri gli avevano notificato un provvedimento con il divieto di avvicinarsi alla abitazione della compagna a San Fermo della Battaglia per maltrattamenti. In preda ai fumi dell’alcol l’uomo pensava di essersi recato dai militari di Rebbio invece si è presentato in centro città.

Dopo essersi accanito contro la porta d’ingresso ha poi colpito con calci, pugni, graffi e morsi un militare. Per rincarare la dose avrebbe anche urlato di avere delle malattie contagiose. Necessario trasferire il carabiniere al pronto soccorso per le analisi e le medicazioni del caso. Lo stesso aggressore ha avuto bisogno di supporto medico. E’ stato arrestato per danneggiamento – perché ha divelto in parte la porta d’ingresso del comando – oltre che per lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo per direttissima in tribunale a Como, chiesti i termini a difesa, arresto convalidato.